格安販売の バレンシアガ BALENCIAGA tシャツ オーバー bb Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

バレンシアガのTシャツ

サイズ.XS オーバーサイズ

カラー.ホワイト

着用回数.5回以下

購入場所.阪急うめだメンズ館

6万程で購入しました

目立った傷や汚れもなく美品です!

ですがあくまで中古品ですので神経質な方はお控えください。

174/73でジャストぐらいでした。

よろしくお願いします。

ナイキ、グッチ、ジバンシイ、シュプリーム

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

