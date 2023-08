かわいい新作 GARCONS 美品 INFIDELES カーディガン ベイビーキャット モヘア カーディガン

※必ずプロフィールをご確認してから入札・質問お願いします。

GARCONS INFIDELES

モヘア ベイビーキャット ヒョウ柄 豹柄 レオパード

ロングカーディガン

サイズ:S

肩幅:59

身幅:57

袖丈:55

着丈:79.5

素人寸法なので誤差はあると思います。

オーバーサイズのカーディガンです。

比較的厚手のカーディガンでサンローランに非常に似ています。

ROCKで中性的な着こなしが好きな方やHedi Slimane ・Dior Homme・saint laurent paris ナンバーナイン number nine ラフ シモンズが好きな方はご検討ください。

ネクストサンローランと呼ばれるほど注目のブランドです。

※他のサイトにも出品していますので、予告なしに取り消す事がありますので、お早めにご検討下さい。

※新品同様を求められる方や、神経質な方はご遠慮ください。

※古着・ビンテージに理解のある方のみお願いします。

※落札後24時間以内にご連絡いただける方、お支払いは、落札後3日以内にご入金可能な方のみご入札ください。

※状態に関しては個人的主観です。汚れ・破れなど細かく検品しますが、見落とし等はご了承下さい。

サンローラン パリ SAINT LAURENT PARIS エディ スリマン Hedi Slimane ラブシモンズ RAF SIMONS ナンバーナイン number nine バレンシアガ Balenciaga BIGBANG ビックバン ジードラゴン トラビス スコット セリーヌ celine Off-White オフホワイト NIKE ナイキ ヴェトモン Vetements supreme シュプリーム カニエ ウェスト Kanye West Cactus Jack GUCCI グッチ air Jordan エアジョーダン Sacai WACKO MARIA ワコマリア

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

