■laura ashley

ローラアシュレイのロングワンピースです。

全面に描かれたボタニカル柄が美しく、

ベルトでシルエットも美しく見せてくれます。

コットン100%のサラッとした着心地。

ノースリーブでこれからの季節にも◎

目立ったシミや汚れはないは見当たらず、

まだまだご着用頂けるお品物です✨

■付属品 ウエストベルト

■サイズ UK10(約M相当)

(公式サイズ)

身幅 約42センチ

ウエスト 約34センチ

着丈 約122センチ

⚠︎素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。

■カラー ネイビー

■素材 コットン100%

⚠︎商品と記載付属品のみの出品になります。

⚠素人検品のため見落とし(記載にないダメージ)がある可能性も含めたお値段ですので、ご了承くださいませ。

⚠︎着画は申し訳ありません。

今後も多数レディースアパレル商品を

出品予定です꒰⌯͒•·̫•⌯͒꒱

もし宜しければ、checkくださいませ♡

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ローラアシュレイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

