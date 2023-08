ピナレロFP2からの取り外し品です。

シマノ105の5600シリーズがベースとなっていてクランク、ハンドルステムはMOSTです。2×10速になります。

ST-5600 ブラケットはほぼ新品

FD-5600 直付け

RD-5600

BR-5600

クランク MOST 170mm 50-34T

スプロケ CS-5600 12-25T(?)オマケ程度

チェーンはオマケ程度

ハンドル MOST 44cm 外-外

ステム 110mm

サイズは素人実測ですのであくまで参考程度にしてください。

フロントディレイラーが1枚目に写ってませんが9、10枚目にアップしました。

オマケ以外は状態は良いと思います。

早い者勝ちで!

商品の情報 ブランド シマノ 商品の状態 傷や汚れあり

