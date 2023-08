定番 レア 廃盤 藤原ヒロシ Nothing Much Better To Do 邦楽

廃盤 ほぼ未使用 藤原ヒロシ Nothing Much Better To Do〈Deluxe Edition〉デラックス・エディション

楽曲のメロウネス、盤石のバンドサウンドにストリングスやピアノを全篇にフィーチャーした至高のアンサンブル、Terry Hall(The Specials/Fun Boy Three/etc)、Neneh Cherry(New Age Steppers/Rip Rig+Panic)、Kathy Sledge(Sister Sledge)ら70~80年代の英米の パンク、アヴァンギャルド・ニューウェイヴ、ディスコ各々のシーンの中核を担ったグループのフロントたちのヴォーカル起用...その完成度ゆえ驚きと羨望の念をもって「藤原ヒロシ」という音楽家の名を広く知らしめた処女作『Nothing Much Better To Do』が発表された。

中身の確認でシュリンク開封済みですが未使用品です。現在廃盤ですので希少かと思います。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

