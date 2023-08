最適な材料 S'exprimer(セクスプリメ)×Disney(ディズニー)タンクトップ☆ タンクトップ

【S'exprimer×Disney「S'exprimer×MICKEYコラボ B」☆】

【S'exprimer×Disney「S'exprimer×MICKEYコラボ B」☆】◆[色] Neo Black◆[素材] RIYOSEL 70% COTTON 30%◆[Size] F素人寸法 総丈73cm 身幅48cm◆[状態] 新品未使用品◆[付属品] タグ/袋●[商品説明]セクスプリメ×ディズニーのタンクトップで、フロントには「MICKEY MOUSE」ラメプリント、ボディには非常に柔らかな肌触りのスムースリヨセルを使用した、「S'exprimer×Disney」コラボレーションタンクトップ。S'exprimerとは?2004年スタートの、デザイナー 細川雄太氏によるブランド。ブランドテーマは「性別を超越したセクシーさ、飾らないエレガンス」。セクシーかつ気位の高いスタイリッシュなシルエットが特徴的。2013年「READYMADE(レディメイド)」をスタート。注意:当ページで掲載している画像・文章等の無断転載を禁止します。© 2020 Keep It Goin' On. All rights reserved.#S'exprimer#セクスプリメ#READYMADE#レディメイド#細川雄太#Disney#ディズニー#MICKEYMOUSE#ミッキーマウス#タンクトップ#Tシャツ

