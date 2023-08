【送料0円】 PTD BTS in フォトトレーナー LA限定 アイドル

BTS PERMISSION TO DANCE IN LA会場限のPHOTO SWEATSHIRT WHITE Mサイズです。

PTD in LA

Permission to dance

LA公演にて Jin、J-hopeが着用したアイテムです^ ^

会場限定の非常にレアなアイテムです。

直接現地会場にてmerchandise dayに購入しました。

一度着用しましたが、汚れ等ございません。

外袋は写真の通りです。

#bts #ptd #ptdLA #permissiontodance #photosweatshirt #バンタン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

