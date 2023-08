トランギア ストームクッカー 90周年リミテッドエディション

フライパン、ポット、プレートの外側が往年のトランギア製品の様に赤く塗装された限定モデルです。

トランギア90周年を記念して作られた、日本限定セットです。

標準セットの他にオープンファイアケトルと専用の中華製バーナーをお付けしたセットです。

8年前に購入後、キャンプなどで使用しておりましたので、使用上付いてしまう傷や変色はありますが、使用に際しては問題になるような穴やカケなどはありません。(状態は写真にてお確かめください)

アウトドアで使用した中古品ですので、ご理解のほどよろしくお願い致します。

セット内容

・アルコールバーナー1個(未使用)

・風防、ゴトクを兼ねたクッキングベース 1セット

・アルミニウム製レッドポット2個 (約1L×2)

・アルミニウム製レッドフライパン1個 約Φ18×3cm(火や五徳が当たる面に変色や傷あり)

・アルミニウム製レッドプレート2枚 約Φ20×2.4cm

・アルミニウム製ハンドル1個

・レザーストラップ

・トランギア オープンファイアケトル0.9L

・Amazonで購入した中華製バーナー(

OD缶用)

調理器具の種類···クッカー

素材···アルミ

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

