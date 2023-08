【SALE／60%OFF】 M-01N Morris アコースティックギター -x079- モーリス アコースティックギター

Morris M-01Nが入荷いたしました!!!!

入門用ギターとしての販売されておりましたが、入門用にしては十分すぎるほどのスペックです。

演奏に伴う傷や打痕、ラベルの剥がれがございますが、状態はとても良く貴重な楽器です。

トラスロッドも余裕があるのでまだまだ調整可能です!

メンテナンス済みの完動品です!!!

大まかな作業内容は下記参照。

・ブリッジサドル調整

・フレット調整

・指板成形

・ハードパーツのオーバーホール

・トラスロッドの調整済み(左右に余裕あり)

・弦高6弦12F 2.3mm 1弦12F 1.8mm

#x079k210706 #x079

-condition-

●Fret remain : 80%

●Truss rod : good

●neck condition : good

●body condition : good

-specification-

●Nut width : 43mm

●Number of frets : 20F

●Weight : 2.08kg

●Scale : 648mm

●accessories : none

#Morris #モーリス #アコギ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Morris M-01Nが入荷いたしました!!!!入門用ギターとしての販売されておりましたが、入門用にしては十分すぎるほどのスペックです。演奏に伴う傷や打痕、ラベルの剥がれがございますが、状態はとても良く貴重な楽器です。トラスロッドも余裕があるのでまだまだ調整可能です!メンテナンス済みの完動品です!!!大まかな作業内容は下記参照。・ブリッジサドル調整・フレット調整・指板成形・ハードパーツのオーバーホール・トラスロッドの調整済み(左右に余裕あり)・弦高6弦12F 2.3mm 1弦12F 1.8mm#x079k210706 #x079-condition-●Fret remain : 80%●Truss rod : good●neck condition : good●body condition : good-specification-●Nut width : 43mm●Number of frets : 20F●Weight : 2.08kg●Scale : 648mm●accessories : none#Morris #モーリス #アコギ

