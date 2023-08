ご覧いただきありがとうございます。

●フォロー割

※〜4999円→200円引き

※〜9999円→400円引き

※10000円〜→800円引き

※2点以上の購入はさらにお値引き致します。

※購入前にコメントお願いします。

●説明

A BATHING APE ワンポイントロゴ ショルダーロゴ スウェット パーカーになります。

左胸のワンポイントロゴ、ショルダーロゴが特徴的。

メンズ、レディース問わずに着用いただけます。

●カラー

ブラック、ホワイト

●素材

ポリエステル 65%

綿 35%

●状態

目立つダメージや汚れはございません。

●サイズ

M

着丈:約61cm

身幅:約55cm

肩幅:約47cm

袖丈:約63cm

●#古着屋RK ← 他のアイテムはこちらから。

●その他

90s 古着 vintage 好きにオススメです。

あくまで古着になりますのでご理解ある方のみご検討下さい。

気になることがありましたらコメントお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

