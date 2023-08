MHL. COTTON NYLON CANVAS ステンカラーコートです。

2018awのモデルです。

色はくすみがかった黒に近いチャコールで、

取り外しライナー付き中綿入りです。

経年劣化により擦れによる突出しなどはありますが、大きな汚れなどはありません。

品番595-8210502

サイズ WOMEN Ⅰ

I:バスト/106CM ウエスト/108CM ヒップ/112CM 着丈/89CM ゆき丈/78CM スリット/30CM

定価51,000円

軽さ、膨らみ、張り感のあるコットンナイロンのキャンバス素材を使用したステンカラーコート。

衿や袖口のタブ、チンストラップ等、カッティングを大き目にしているディティール、ゆとりのあるサイズ感が特徴

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エムエイチエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

