【稀少】ロッキー 3 Rocky Ⅲ

映画Tシャツ ムービーTシャツ

ROCKY Ⅲ TM & ©️ 1982-2010

コピーライト入り

カラー: チャコールグレー

表記サイズ: S

平置き実寸

肩幅: 42cm

身幅: 46cm

袖丈: 17.5cm

着丈: 67.5cm

※素人採寸につき若干の誤差はご了承ください

状態: ヴィンテージとしての多少の使用感はございますが、全体的に良好なコンディションのお品です!

シルベスタスタローン

ミスターT

ジャスティンビーバー 着用

Justin Bieber

Justin Drew Bieber

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

