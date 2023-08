驚きの値段で M 《激レア》アディダスadidas☆ジャージ パイル 刺繍 茶色 ブラウン ジャージ

この度は数ある商品の中から

adidas アディダス トラックジャケット 日本未発売 海外モデル XL

⚫商品名

•アディダスadidas バイル生地 ジャージ

トラックジャケット

⚫ポイント

•希少なブラウンカラー

•ビッグ刺繍ロゴ

•ワンポイントエンブレム

⚫状態 USED

目立ちませんが、袖裏にやや汚れがございますが、全体的に綺麗な状態で、これからも長く着用して頂けます(^^)

⚫カラー :ブラウン オレンジ 茶色

⚫サイズ表記:M

⚫️実測サイズ(平置き)

・着丈:70cm

・身幅:52cm

・ゆき:75cm

#CFA0639

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

