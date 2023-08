こちらの商品を閲覧頂き、

ISSEYMIYAKE MENセットアップ上下 黒

●商品情報

・ブランド:CHAPS RALPH LAUREN

・ カラー :グレー

・ サイズ :M~L相当

●寸法

●ジャケット寸法

肩幅 48cm

身幅 45cm

着丈 78cm

袖丈 55cm

●パンツ寸法

総丈・・・99cm

ウエスト・・・72cm

股上・・・38cm

股下・・・66cm

裾幅・・・22cm

●おすすめポイント

お洒落男子必見のチャプスの

セットアップになります!

セットアップをお探しの方おすすめ!

出品しているのは全て1点物です。

売り切れ前にお早めにご検討下さい♪

★その他★

☑︎古着特有の毛玉、擦れ等使用感があります。

古着ならではのアジとしてお楽しみいただけます。

☑︎あくまで古着になりますので、写真でご確認の上

ご理解頂ける方の購入をお願い致します。

☑︎梱包の際、圧縮する場合がございます。

予めご了承ください。

最後までお読みいただき

ありがとうございました^ ^

気持ちの良いお取引を

どうぞよろしくお願いします!

#古着

#古着男子

#古着女子

#ストリート

#ヴィンテージ

こちらの商品を閲覧頂き、誠にありがとうございます♪即購入も大歓迎です!#goods_vintageshop↑他の商品も出品しておりますので、是非ご覧ください!まとめ買い割引も行っておりますので、お気軽にコメントください^ ^●商品情報 ・ブランド:CHAPS RALPH LAUREN・ カラー :グレー・ サイズ :M~L相当●寸法●ジャケット寸法肩幅 48cm身幅 45cm着丈 78cm袖丈 55cm●パンツ寸法総丈・・・99cmウエスト・・・72cm股上・・・38cm股下・・・66cm裾幅・・・22cm ●おすすめポイントお洒落男子必見のチャプスのセットアップになります!セットアップをお探しの方おすすめ!出品しているのは全て1点物です。売り切れ前にお早めにご検討下さい♪★その他★☑︎古着特有の毛玉、擦れ等使用感があります。古着ならではのアジとしてお楽しみいただけます。☑︎あくまで古着になりますので、写真でご確認の上ご理解頂ける方の購入をお願い致します。☑︎梱包の際、圧縮する場合がございます。予めご了承ください。最後までお読みいただきありがとうございました^ ^気持ちの良いお取引をどうぞよろしくお願いします!#古着 #古着男子 #古着女子 #ストリート#ヴィンテージ

