【GINGER掲載商品】 新品未使用Bobby Jones NIKE AIR FORCE 1 LOW スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

サイズ/28cm US10

状態/デッドストック

箱/あり

発送方法/宅急便か匿名発送

丁寧に梱包致します。

#ナイキエアフォース#airforce1

#エアフォース1 #デッドストック #AF1

他にもレアなデットストックスニーカー、初期や2000年代辺りの限定コラボ系も多数コレクションしてます。

ご覧いただきありがとうございます。ナイキエアフォース1ロー プレミアム 25ボビージョーンズモデルサイズ/28cm US10状態/デッドストック箱/あり発送方法/宅急便か匿名発送丁寧に梱包致します。#ナイキエアフォース#airforce1#エアフォース1 #デッドストック #AF1他にもレアなデットストックスニーカー、初期や2000年代辺りの限定コラボ系も多数コレクションしてます。

