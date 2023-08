数ある中からご覧いただきありがとうございますm(_ _"m)

✅快適性と安定性を極限まで追求

ナイキ エア マックス コマンドは、優れたクッショニングで安定性を提供。 レザー、テキスタイル、合成素材を組み合わせたアッパーが快適な履き心地を提供し、ワッフルアウトソールがあらゆる路面で耐久性に優れたトラクションを発揮します。

1978年、外から見えるAirをヒールに搭載したナイキ エア マックス 1が登場し、ファンはAir-Soleの快適性を履いて感じるだけではなく、「見る」ことにもなったのです。 次世代のナイキ エア マックス シューズが、アスリートやコレクターの間で爆発的なヒットとなりました。

一般的なスニーカーと比べ小さめなフィット感となっております。

初めてのナイキシューズをご購入の際は普段のサイズよりも大き目を選ばれることをお勧めします。

サイズ(cm) かかとからつま先(cm)

26 25.4

♡ ナイキ エア マックス コマンド HO22

サイズ: 26㎝

カラー:ピュアプラチナ/ジムレッド/ダークグレー/クールグレー/ホワイト

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

