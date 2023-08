●商品名

bagjack バッグジャック

Made in GERMANY

ドイツ製 / ベルリン製

ハンドメイド 職人の手造り 高級デイパック

メンズ レディース ユニセックス

デイパック バックパック リュック バッグ

色 ︰NAVY × GRAY / ネイビー グレー

素材 ︰コーデュラナイロン

M / 縦幅46 横幅38 マチ幅14cm 容量23L

〈商品説明〉

ベルリン発のバッグブランド、「バッグジャック」のデイパックの配色タイプです。熟練した職人によるハンドメイドで制作されたデザインです。

インラインのデイパックをベースに、グレーとネイビーのバイカラー仕様になったデイパック。

ボディは十分な収納力があり、フロントと両サイドに小物を入れるのに便利なジップポケットを3箇所配置しています。肩から背中にかけて裏はメッシュ仕様で蒸れを軽減し、重い荷物を入れても疲れにくいハーネスの構造は日常では充分すぎるほどハイスペックな仕様です。

大人気モデル!完売品です!

ほとんど使う機会がなく保管しておりました(>_<)

美品でここまで価格を抑えたものはなかなか出回っていない希少品となっておりますので、見つけた時が買い時です!

他でも出品しておりますのでお早めにご検討ください。

●商品状態

使用回数は10回未満と少なめです。

USED品なので、小さな傷汚れはあります。

ただ、比較的使用感が少なく、目立つ大きな傷汚れがないです。美品かと思います。

※あくまで1度人の手に渡った中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

防水対策をして迅速に発送致します。

● 発送

軽く折り畳んで、簡易包装にて発送いたします。

できるだけ迅速に対応しております。

遅くとも48時間以内には発送します。

※早めの発送をご希望の方は予めご連絡ください。

プチプチ等に丁寧に梱包して発送させて頂きますのでご安心下さい。

● バックジャックとは、

質実剛健でありながら唯一無二な製品を追求すること、そして環境を考慮した素材を使い、生産時のゴミを最小限に抑えることを企業理念として、1993年にベルリンで設立されたバッグブランド。オールハンドメイドのバッグ製作を制作している。高い品質と機能性で爆発的な人気を誇る。

商品の情報 ブランド バッグジャック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

