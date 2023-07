公式 CELINE セリーヌ 肉厚 厚手 アルパカニットセーター メンズＬ　dior ニット/セーター

セリーヌ CELINE

肉厚、肩幅48~49(素人寸法)です。

CELINEのウールニットセーターを着るなら薄手では無く無地の肉厚のLサイズをオススメします☆

こちらは派手では無いものの厚手の重量感と気取ってない大人な雰囲気があり、落ち着いた男性を感じさせるオーラがありますのでかなり重宝になると思います。

ハイブラのロゴロゴしいデザインのはダサい!と感じる方にオススメです。

デニムとの相性も抜群です。

アルパカニットなので素材だけで素人にもラグジュアリーなニットなのが解るほどの存在感です。

二度着用しクリーニングに出してタンスに入れてそのままでしたので好きな方是非。

又、袖リブ、首リブ、腕袖リブ部分の伸び汚れも一切ありませんのでよろしくお願いします。。

定価228,000円税抜き

商品の情報 商品のサイズ L ブランド セリーヌ 商品の状態 未使用に近い

