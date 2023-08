【おトク】 超希少!VTG10金YG&ダイヤモンド&シルバーリングRRL USA リング

New Arrival!!! 激レア商品が米国より入荷!!!人気必至の商品ですので、購入される前に必ず在庫確認と発送時期確認の方宜しくお願い致します(他で売れている可能性、出張中の可能性があります)!!!

ブランド:ビンテージ10金イエローゴールド&ダイヤモンド&シルバーリング14号(10K刻印有)。ニューメキシコのネイティヴインディアンアメリカンジュエリーの聖地、アルバカーキのアンティークショップにて購入した一点物。ビンテージらしい10金イエローゴールド&ダイヤモンド&シルバーリングに仕上がっている、芸術的名作。デザインが渋いの一言!このコンビネーションは最強!ビンテージの雰囲気全開ですね!お探しの方、お好きな方はこの機会に是非!!安価にてお譲り致します。日本で大手オンラインインディアンアメリカジュエリーストアや東京で扱ってるお店、またはRRLのビンテージセクションで同じ様な超ビンテージ10金イエローゴールド&ダイヤモンド&シルバーリングを購入したら、この値段の2倍以上しますよ。最近では、金の価格も爆上がり中ですので、まずこの値段では買えません!というかこれはまず見つかりません!大活躍必至!

商品名:VINTAGE 10K YELLOW GOLD STERLING SILVER DIAMOND ENGAGEMENT WEDDING RING US SIZE 7

カラー:シルバー&ゴールド&ダイヤモンド

サイズ(素人採寸ですので多少の誤差は了承下さい):リング高さ約1.0cm US Sz.7 JP Sz.14

重量 : 約5.4g

素材:STERLING SILVER & 10K YELLOW GOLD & DIAMOND CHIP

状態:超ビンテージ品にしては比較的良い状態です。新品にはないビンテージの良さがあります。画像にてご確認、ご判断下さい。

*最後に、自己紹介文を必ずご一読いただき、自己紹介文内に記載の発送予定日を了承した上で、ご購入下さい。

商品の情報 ブランド ロンハーマンヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

