オーラリーのニットです。

2018年春夏モデル

上質な極細番手のシルクをウォッシャブル加工、起毛加工しハイゲージで編み上げたニットT。

糸起毛する事により、よりマットな光沢とカシミヤのようなこの上なく滑らかな肌触りになります。

ウォッシャブル加工しているのでご自宅で洗えるのもポイント。

made in Japan

定価¥33,000

私のオーラリー出品一覧です

#2casaのauralee

<カラー>

ブルーグレー

<素材>

シルク100%

<サイズ>

5

AURALEE 18SS Brushed Silk Knit Tee-5

参考までに、身長170cm体重60kg台半ばの男性がゆったりめで着用できます。

※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。

<実寸サイズ>

・肩幅 約56cm

・身幅 約58cm

・着丈 約72cm

・袖丈 約29cm

<コンディション>

目立った汚れはなく状態良好です。

※使用回数や購入時期についてのコメントには回答しません。

COMOLI

YOKE

YAECA

graphpaper

Sunsea

Needles

メンズ

レディース

ユニセックス

ビッグシルエット

オーバーサイズ

半袖Tシャツ

半袖ニット

サマーニット

クルーネック

プルオーバー

セーター

ニット

絹

ハイゲージ

スモーキーカラー

スモーキーブルー

くすみカラー

無地

80s 、90sのユーズド古着、Tシャツ、パーカー、ジャージ、スウェットやナイロンジャケットを中心に出品しています。古着やレトロな感じが好きな方、スポーツミックス、オーバーサイズやビッグシルエットが好きな方におすすめです。

その他同系統のアイテムを毎日更新中!

フォローお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

