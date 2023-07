【正規品】ルイヴィトン LOUIS VUITTON サンチュール ベルト モノグラム

商品説明

ブランド ■ ルイヴィトン

商品の種類 ■ ベルト

サイズ

■全長 ⇒ 約98cm

■太さ ⇒ 約2.8cm

ウエスト 74〜82程度

状態 ■ B-C

S-新品~新品同様の商品

AA-中古品として良い

Aランク-中古品としてまあまあ良い

Bランク-中古品として普通

Cランク-中古品として悪い

状態 ■

金属部分やベルト本体にやや汚れがございます

丸まっているときにはわからないのですが、モノグラムの革部分が広げると浮いてきています。

ですが、普通にまだまだお使いいただけると思います(^^)

付属品 ■ 箱、カード

※USED品の為、傷、汚れ、などの見落とし、説明不足などがある場合がございます。

素人撮影の為、画像は反射等で色合いや風合いが少し違いがあることがありますがご理解ください。実物よりも明るく写っている場合がございます。

あくまで素人個人同士のお取引ですので、神経質な方や中古品に理解がない方はご遠慮ください。

非常識な方が多いので、購入意思のあるちゃんとした方だけ購入をお願いいたします。

■購入元

エコリングオークション

#ルイヴィトン #LOUISVUITTON #ベルト #ユニセックス #モノグラム #サンチュール

17000086522

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

