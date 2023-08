ショップにて新古品(ほぼ未使用品)を購入したものです。

斜めがけのショルダーバッグです。

一度使用しましたが、ベルトでの蓋の開閉が慣れないため出品です。

よくある革製ではなく、布製なので希少だと思います(*^^*)

【サイズ】

幅……約30cm

高さ…約21cm

奥行き……約12cm

ショルダー紐 約120cm(最大)

付属品……なし。現品のみ

内ポケット……オープンポケット一箇所

シリアル・製造番号……MB1006 M95227

材質……キャンバス/レザー

カラー……エベヌ(濃茶)

見たところ、目につくような傷、擦れなどもなくきれいな状態だと思います。

形は可愛くて少し迷っているため、半年間のみの出品とさせていただきます。

※こちらのお品物、実家にて保管しておりますので

発送までに少しお時間をいただきます。

☆神経質な方は購入をお控えください

☆質問のある方は遠慮なくどうぞ(*^^*)

☆プロフィールを見てくださいm(_ _)m

☆☆☆他にも色々出品しております(*^^*)宜しければご覧ください★★★

230505 ルイヴィトン ルイ・ヴィトン LOUIS VUITTON

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

