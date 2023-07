バンダイ HI-METAL R 超時空要塞マクロス

青いVF-1J スーパーバルキリー(マクシミリアン・ジーナス機)と赤いVF-1J スーパーバルキリー(ミリア・ファリーナ・ジーナス機)の2点セットです。

新品で、箱未開封です。ただ、購入してから自宅で保管していたものなので、気になる方はご遠慮ください。

最近はAmazonなどにもどんどん出回らなくなって、レアになりつつあるお品物です。お値段が高騰する前に、今のうちに購入されるのはいかがですか?

他のマクロスグッズも多数出品しております!

良かったら見てください → #マルシャンのマクロスリスト

出品しているすべての商品につきまして、値下げ交渉には対応しておりません。値下げ交渉のコメントの返信は控えさせていただきます。

ご快諾いただきますようお願いいたします。 送料込みです。

メルカリ便で匿名配送いたします。 即購入大歓迎です。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

