【取引注意事項】を記載しておりますので必ずプロフィールをご覧ください。

購入いただいた方は全てご理解ご了承いただいたものと見なします。

『お願い』

在庫を確認いたしますので、ご購入前に『必ず』コメントをください!

■ブランド:DSQUARED2 ディースクエアード

■状態:中古美品

■サイズ:46

■平置き実寸(約cm)

ウエスト/股上/股下/裾幅/渡り幅/総丈

42/28.5/63.5/16/28/90

■カラー:ユーズドブルー系

■素材:綿98%PU2%

■商品説明

メンズ商品多数出品中です!⇒ #メンズtashop

DSQUARED2

スタッフインターナショナル

71LB023830342

程度良く美品です。

裾のダメージは元からのものです。

しっかりとストレッチが効いた柔らかいデニムです。

■発送方法

おまかせ送料無料!!

60 ディースク

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

