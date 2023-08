※フォロー割引実施中!他出品の物と同時購入で更に割引!!詳細はプロフィールをご下さい。他出品の商品と同時購入で更にお値引き致します。

○アイテム

・シリアルナンバー

268184 200047

※付属品は撮影用のため付属しません。

・A4サイズの書類や500mlペットボトルなど収納することの出来るバッグとなっております!

○サイズ

タテ39cm

ヨコ28cm

マチ13cm

ショルダー46〜84cm

外側

チャックポケット×1

内側

チャックポケット×1

フリーポケット×1

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

若干使用感がありますが遠目には目立ちません!

特記するようなダメージや汚れなく状態いいです!

まだまだ末長くお使い頂けます!

○カラー

ブラック 黒

○素材

レザー 革

キャンバス

〇購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

049y



※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。

*写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※人気高騰中の商品になっており“一点物”となっております。お探しだった方は〝お早めに〟ご購入またはコメントよろしくお願いします。

古着やネクタイも多数出品中です!

♯ちびちゃ_アパレル

管理番号

e3042600241

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

