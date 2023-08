最も優遇 オールドフォーカルズ セール クラウンパント スモーク ブラック サングラス サングラス/メガネ

OLD FOCALS オールド フォーカルズBootlegger 入荷しました。ロサンゼルス パサデナのビンテージショップ (old Focals)のオーナーRuss Campbell氏が手がけるブランド オールド フォーカルズです。

セール オールドフォーカルズ クラウンパント サングラス ブラック スモーク

ジョニーデップ氏やアルパチーノ氏らも愛用している ブランドです。アメリカのオールハンドメイド フレームです。人気商品のため お早めにお問い合わせ下さい。

ブラックスモークのサングラスレンズが入ってます。

アメリカの工房のハンドメイドの為テンプルの切り口が左右対称でない場合があります。ご使用には全く問題ございませんがお気にされる方はご購入をお控えください。

フレーム定価 38500円 税込

カラーレンズ定価 13200円 税込

度付きカラーレンズは出来ません。

カラーはブラック 44口25 135mm

フレームの横幅 135mm

レンズの縦幅 39mm

テンプルの長さ 140mm

その他オールドフォーカルズの商品→

#鯖江ワークス出品オールドフォーカルズ

鯖江ワークスの商品→

#鯖江ワークス

OLDFOCALS

RUSTYNAIL

Lesca

オールドフォーカルズ

ラスティネイル

レスカ

コルビジェ

ル・コルビュジエ

タートオプティカル

ギュパール

アヤメ

アイヴァン

オリバーゴールドスミス

オリバーピープルズ

ネイティブサン

レイバン

モスコット

ジャックデュラン

ギュパール

フレンチヴィンテージ

ヴィンテージ

クラウンパント

ウェリントン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

朝倉未来着用!安心発送 正規品国内 レイバン RB4258F-601/19金子眼鏡 kaneko optical wood audience 木製アランミクリ alain mikli A05041 Pose サングラス 新品Gentle Monster ジェントルモンスター ROSY 64 サングラスCartier ウッドテンプル メガネrayban レイバン サングラス ティアドロップ RB3025OAKLEY オークリー スートロライト 正規品