雑誌で紹介された Kith New York Yankees Brighton Mac Coat ステンカラーコート

商品名: Kith & MLB for New York Yankees Brighton Mac Coat

カラー: Loft

サイズ: Large

着用回数: 新品未使用

国内入荷が各サイズ2,3着しかない中、kith特有のゲリラ販売により一瞬にして完売した幻の商品です!

ロニー自身の着用率も高くSNSなどで度々見かけた人気商品なので探されていた方はお早めに。

こちらの商品は値下げ交渉不可となります。

【kith】

2011年にKITH NYCが設立。KITHという名前の由来は、KITH and KINという言葉からきており、スコットランドの古い言葉でFriends & Family(友達と家族)を意味しています。 2012年にはオリジナルアパレルブランドKITHの販売を開始。ロニーがお客様からスニーカーよりも自身が着用していた服を何かと尋ねられることが多かったことから需要があると気が付き始めたそうです。 その後、ブルックリン、マンハッタンのレディース専門店、そしてマイアミにも店舗をオープン。SOHOにある本店では、ナイキとのポップアップショップを開催している。 その後様々なコラボを発表し、NY Fashion Weekでコレクションを発表するなどその勢いは止まりません。

off white ・fear of god・essentials・YEEZY・supreme・JJJJOUND・Aime Leon Dore・kith好きには特にオススメです!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド キス 商品の状態 新品、未使用

