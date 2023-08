UNDERCOVERアンダーカバー×ブランキージェットシティ★激レア★ロメオの心臓 Tシャツ白★JONIO★高橋盾★ジョニオ★浅井健一★照井利幸★中村達也

UNDERCOVERアンダーカバー×BLANKEY JET CITYブランキージェットシティ Romeo's Heartロメオの心臓 Tシャツ白になります。

ベンジーこと浅井健一(vo&g)、照井利幸(b)、中村達也(dr)という不動のラインナップによる伝説の3ピースロックバンド="BLANKEY JET CITYブランキージェットシティ"。

UNDERCOVERアンダーカバーからBLANKEY JET CITYブランキージェットシティの『ロメオの心臓』ツアーを記念して発売された名作="Romeo's Heart"Tシャツ。

フロントの心臓モチーフのグラフィックの中にスカルマークが散りばめられたデザインは秀逸で、心臓を釘で打ち抜く描写は破壊的な雰囲気もあり、最高にカッコいいです。

また、"Romeo's Heart Blankey Jet City"のプリントも強烈なメッセージ性を解き放っています。

こちらは現在市場でもなかなかお目に掛かれない希少価値の高いアイテムとなります。

今回はコレクション整理のための出品です。

アンダーカバーコレクターさんはもちろんのこと、探されていた方や気になった方はこの機会にぜひ!!

◇カラー◇

白

◇品質◇

品質表示が切れているため、不明ですが、おそらくコットン100%かと思われます。

◇付属品◇

なし

◇状態◇

10段階で6程度

※使用感があり、生地に経年変化による黄ばみが見られますが、まだまだ着用していただけます。

※品質表示が切れています。

※小さく畳んで発送させていただくため、多少のしわがつく可能性がございますので、予めご了承ください。

◇表記サイズ◇

-

◇実寸サイズ◇

着丈:69

肩幅:47

身幅:47

袖丈:20

[単位cm]

※手作業での採寸のため多少の誤差はご了承ください。

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...Uネック

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 やや傷や汚れあり

