即日発送致します。

新品未使用になります。

確実正規品になりますので、ご安心してお買い物くださいませ。

サイズ58もございますので、気になるお方はご質問欄よりコメントお願い致します。

LANVIN ランバン X GALLERY DEPT. ギャラリーデプト のキャップになります。

第二弾のアイテムになります。

正面の両ロゴは刺繍エンボスになっております。

つばのペイントはプリントになります。

キャップはウォッシュド加工になっていますので、1点1点色合いが若干異なります。

偶数サイズのみの展開ですが、バックのベルトでサイズ調整可能です。

【 品 名 】 GALLERY DEPT. X LANVIN 2 CAP

【 状 態 】 新品未使用

【 サイズ 】 60

【 カラー 】 BLACK ブラック 黒

【 購入店 】 LANVIN EU直営店

【 付属品 】 純正袋

ハット ニット 靴 シューズ フーディー コラボ ASAP Rocky エイサップ ロッキー kanye west トラヴィススコット Travis Scott Playboi Carti等が着用しているブランドになります。

商品の情報 ブランド ランバン 商品の状態 新品、未使用

