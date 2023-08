MONCLER(モンクレール) よりシャイニーカーキのBADYダウンジャケットのご紹介です。

カラーは828(カーキ)。

オーソドックスでシンプルなデザインがスリムなシルエットにまとめられた、人気モデルです。

街着にも、アウトドアにも、快適に過ごせるショートダウンです。

小売価格119,700円

(綺麗な状態です。内側のコミックタグの縫い代にほつれがあります。)

【ブランド】MONCLER

【カラー】カーキ(828)

【表記サイズ】0

【適応サイズ】S

【仕様】Wファスナー開閉・ファスナー式ポケット×2

スラップスナップポケット×1・袖ワッペン・フード(取り外し可能)

【付属品】紙タグ・三角タグ・換えスナップボタン

【実寸サイズ】総丈58センチ 身幅43センチ 肩幅37センチ 袖丈60センチ

【素材】(表・裏地)ナイロン100% (中綿)ダウン90% フェザー10%

着丈···ショート

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり(取外し可)

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MONCLER(モンクレール) よりシャイニーカーキのBADYダウンジャケットのご紹介です。カラーは828(カーキ)。オーソドックスでシンプルなデザインがスリムなシルエットにまとめられた、人気モデルです。街着にも、アウトドアにも、快適に過ごせるショートダウンです。小売価格119,700円(綺麗な状態です。内側のコミックタグの縫い代にほつれがあります。)【ブランド】MONCLER 【カラー】カーキ(828)【表記サイズ】0【適応サイズ】S【仕様】Wファスナー開閉・ファスナー式ポケット×2スラップスナップポケット×1・袖ワッペン・フード(取り外し可能)【付属品】紙タグ・三角タグ・換えスナップボタン【実寸サイズ】総丈58センチ 身幅43センチ 肩幅37センチ 袖丈60センチ【素材】(表・裏地)ナイロン100% (中綿)ダウン90% フェザー10% 着丈···ショート柄・デザイン···無地素材···ナイロンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり(取外し可)季節感···秋、冬

