人気定番の セルフォード　スキニーパンツ カジュアルパンツ

2023S/S

カラー ライトピンク

セルフォード スキニーパンツ



サイズ38

ウエスト(ゴムあり):68cm,ヒップ:92cm,股上:29cm,股下:67.5cm,わたり周り:56cm,ひざ周り:37cm,裾幅:14cm

素材

表地:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

裏地:ポリエステル100%

CELFORD人気のテーパードスキニー(CWFP214024)をアップデートし、より美脚見えするフィット感のあるスキニーパンツに。フリルスリーブジレ(CWFJ231050)と同素材の、サスティナブルかつ自宅で洗えるWクロス生地。両脇にはポケット付き。ウエストにはぐるりで平ゴムが入っており履き心地良く、センタープレス入りで足のラインを綺麗に見せてくれるシルエットになっています。カラーバリエーション豊富で着回し自在な万能アイテムです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セルフォード 商品の状態 新品、未使用

