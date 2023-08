★冬物商品は今がお買い得★

■状態・特記事項

used品、襟破れ、袖にシミ汚れ

■ブランド

GAP

■種別

ダウンジャケット

■カラー・デザイン

ダークグレー、画像にてご確認下さい。

■生地

タグに記載あるので画像でご確認ください。

■平置き採寸サイズ

Sサイズ

【単位:cm】

肩幅37

袖丈58

身幅45

着丈54

『GAP』ギャップ 【S】ダウンジャケット ダウン90% フード ダークグレー

※当方商品をご検討いただいてる方にプロフィールにてご案内がございますのでご購入前に必ずご確認下さいませ。ご購入頂いた方はプロフ記載事項にご理解いただいたものと認識し、迅速な対応を心掛けていきますのでご検討の程よろしくお願いいたします。

2c-23030196

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ギャップ 商品の状態 やや傷や汚れあり

