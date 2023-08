✳プロフィールのご確認を必ずお願いいたします✳

✳プロフィールのご確認を必ずお願いいたします✳ドレス専門店 DRESS BLACK(ドレスブラック)のネイビーのステージドレス。オーガンジーの紺色にゴールドのレースが重なっており、一枚目をコサージュでとめてレース部分を見せたら華やかになります。ドレスブラックのお馴染みの形で、背中とオフショルダーの袖にはゴムが入っています。ゴム部分はしっかり効いているため、編み上げはありませんが多少のサイズには対応できます。中くらいのパニエを入れて撮影しております。 ・ ・ ・ ・ ・ ・◇ コロナ期間中に持ち物を整理いたしました。 楽譜とドレスをたくさん出品予定ですが、細かいことは省きますので気になることがありましたらメッセージしてください。◇出品後しばらくはお値引きしませんのでご了承ください。◇トルソーは大きめ9号です。◇ネックレスはつきません。■新品と書いてあるもの以外すべて中古となります。あくまで素人宅での保管になりますので神経質な方や細かい事に拘る方はご遠慮くださいませm(_ _)m特にドレスは、私があまり細かいことに拘らないのでどこまで気にしていいのか分からないのです…。申し訳ございません(*_*;)■購入後のクレーム・返品はお断りいたします。質問等ございましたら購入前にしてください。(書き込み、汚れ等はご報告しておりますが、もしかしたら確認ミスがあるかもしれません。申し訳ありませんがご了承ください。)#ロングドレス#演奏会ドレス#ステージドレス#コンサートドレス#結婚式#ウエディングドレス#お色直し#カラードレス#パーティードレス#披露宴エメ、ジュネビビアン、プリフェレンスパーティーズ、ドレスブラック、ツイード、ファインフェザーズ、アナベルなどの日本ブランド・日本製のドレスが好きでよく購入しております。

