一番の 【A BATHING アロハシャツ　Mサイズ　used APE】エイプ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|アベイシングエイプ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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◉送料無料で対応させていただきます。◉古着ですのでご理解のある方のご購入をお待ちしています。A BATHING APEのアロハシャツです。パイナップルデザインの中にエイプマークが紛れています。見た目がエイプと直ぐにわからない隠れお洒落感があります。ボタンも木製で、替えのボタンも付いています。日本製です！★A BATHING APE★アロハ★HAWAII★アベイシングエイプ★NOWHERE★エイプ★ハワイ★アロハシャツ★USED★メイドイン JAPAN★パイナップル★木製ボタン★日本製★メイドイン ジャパン★綿 100％★Mサイズ 着丈 約66㎝ 身幅 約47㎝ 袖丈 約22㎝
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|アベイシングエイプ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし