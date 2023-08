RADIO EVA EVANGELION BASIC HI-CUT SNEAKER

ラヂオエヴァ エヴァンゲリオン ベーシック ハイカットスニーカー

「アスカ」モデルです。

購入後、一度も試着することなく、脱臭&除湿剤を入れて暗所で保管していた新品・未使用品です。

公式通販サイトや他通販サイトでは完売になっている、現在では入手困難なとても希少なスニーカーです。

----------------------

■カラー :黒×白

■サイズ :24.5cm

■発送日 :お支払日の翌日 ※最短で即日

■発送方法:宅急便

【梱包】

外箱ごと水濡れ防止のOPP袋(ビニール袋)とプチプチ(緩衝材)で包装した後、100サイズの段ボール箱に梱包いたします。

【発送】

「天地無用」「水濡れ厳禁」を指定して発送いたします。

----------------------

お取り引きを心よりお待ちしております。

ヱヴァンゲリヲン ラヂオヱヴァ ラジオエヴァ

シューズ レディース 靴 服

360

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ラヂオエヴァ 商品の状態 新品、未使用

