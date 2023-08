プロフィール&商品説明をご覧になった上で

コロンビア マウンテンパーカー ロマビスタ インターチェンジ ジャケット

ご検討頂けますと幸いですm(__)m

即購入歓迎!!

メルカリでのみ出品中!

在庫確認不要でご購入下さいませ☆彡

お値下げ・お取り置きはご遠慮下さい(>_<)

型番:09AW-JKL-005

生産国:日本製

素材:【表生地】ナイロン100%【裏生地】ポリエステル100%

サイズ:medium

着丈:約72cm

裄丈:約86cm

身幅:約62.5cm

(※素人の平置きによる採寸ですので

多少の計測誤差はご了承下さい。)

⚠️⚠️ご購入前に必ずご確認下さい⚠️⚠️

●中古品になります。

全体的に所々に汚れが見受けられます。

譲渡品の為、詳細は分かりかねます。

画像をご確認ください。

THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

●素人による検品ですので

見落としはご了承下さいますようお願い致します。

●お品物は1度は人の手を渡った物になります。

神経質な方・新品状態を望まれる方は

ご購入をお控え下さいませ。

ご理解ある方のご購入をお待ちしておりますm(__)m

●すり替え防止の為、

返品・返金はお受付致しかねますので

気になることはご購入前にご質問下さい。

●ご質問頂いても、

ご返答にお時間を頂戴する場合が

ございますので予めご了承下さい。

●お値下げ・バラ売り等の

コメントにはお答え致しかねます。

場合によっては削除させて頂きます。

●メルカリの規約通り

単品でのお取り引きでお願い致します。

トラブル防止の為、ご理解頂ければ幸いです。

●写真は全て当方で撮影したものになります。

●閲覧環境によっては

色味が異なる場合がございます。

●発送はヤマト宅急便を予定しております。

(メルカリ便等には対応致しません。)

SASQUATCH fabrix. サスクワァッチファブリックス

CRAZY NYLON PARKA 90

クレイジー ナイロンパーカー

マウンテンパーカー

ナイロンジャケット

ライトジャケット

ライトアウター

ネイビー 紺 NAVY

カーキ

レッド 赤 RED

アウトドア

カジュアル

メンズ

#droman

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サスクワァッチファブリックス 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サスクワァッチファブリックス 商品の状態 傷や汚れあり

