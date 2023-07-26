【安心発送】 CR 百花繚乱サムライブライド 1/99 オプション選択 パチンコ/パチスロ

※こちらの商品は、購入前に在庫確認をお願いします。

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◆金額には送料が入っていない為、発送希望の方はコメントお願いします。

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金額変更後に購入可能です。

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ヤマトホームコンビニ、らくらく家財便4,840円～9,800円です。

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卓上に加工の場合は、送料1,720円～2,900円です。

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○セット内容

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・CR百花繚乱サムライブライド甘 本体

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・循環加工済み

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・ボリューム調整5箇所

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・ドアキー

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・家庭用電源OK

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・少量のパチンコ玉付属

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◆オプション追加可能◆

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※別途2,000円にて、ボタンバイブ停止します。線を切ります。

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※別途8,000円にて、役物停止SW取り付け可。

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→安価な分、一斉にONOFFしか出来ず、液晶以外の電飾が消えます。

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※別途25,000円にて、上記の役物停止付き卓上BOXに加工します

タダ様専用 エヴァンゲリオン6 始まりの福音 パチンコ実機

→卓上BOX内容は、ホームランキングと似た内容です(アクリル除く)。

実機 BIG島唄30 コイン不要機仕様

※別途30,000円にて、上記の卓上BOX＋前面アクリルを付属出来ます。

パチスロ実機 学園黙示録ハイスクールオブザデッド コイン不要機付



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◆広島市内まで取りに来られる方は、動作確認して持ち帰り可能◆

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なお、段ボール箱は付きません。

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データカウンター パチスロ実機 ブラックラグーン2

※こちらは、パチンコ店で使用された、中古品を綺麗にしております。

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※ご不明な点、ご質問はお気軽にどうぞ！

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発送は、らくらく家財便になりますので、電話番号の通知をお願いします。

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CR 百花繚乱サムライブライド 1/99 オプション選択

種類...コミック・アニメ

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パチンコのオプション...循環加工

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

※こちらの商品は、購入前に在庫確認をお願いします。自己紹介もご覧下さい。◆金額には送料が入っていない為、発送希望の方はコメントお願いします。金額変更後に購入可能です。ヤマトホームコンビニ、らくらく家財便4,840円～9,800円です。卓上に加工の場合は、送料1,720円～2,900円です。○セット内容・CR百花繚乱サムライブライド甘 本体・循環加工済み・ボリューム調整5箇所・ドアキー・家庭用電源OK・少量のパチンコ玉付属◆オプション追加可能◆※別途2,000円にて、ボタンバイブ停止します。線を切ります。※別途8,000円にて、役物停止SW取り付け可。→安価な分、一斉にONOFFしか出来ず、液晶以外の電飾が消えます。※別途25,000円にて、上記の役物停止付き卓上BOXに加工します→卓上BOX内容は、ホームランキングと似た内容です(アクリル除く)。※別途30,000円にて、上記の卓上BOX＋前面アクリルを付属出来ます。◆広島市内まで取りに来られる方は、動作確認して持ち帰り可能◆なお、段ボール箱は付きません。※こちらは、パチンコ店で使用された、中古品を綺麗にしております。※ご不明な点、ご質問はお気軽にどうぞ！発送は、らくらく家財便になりますので、電話番号の通知をお願いします。種類...コミック・アニメパチンコのオプション...循環加工

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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