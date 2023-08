8-109

ご覧いただきまして誠に有難うございます。

店舗でも併売しているため、急に出品を取り消すこともあります。

●商品詳細●

商品名:iPhone 8

容量:64GB

カラー :シルバー

元キャリア:Docomo

シムロック:解除済み

iPhone探す:オフ

IMEI: 352998098516171

バッテリー最大容量:100%

*大容量2300mAhバッテリー、標準容量より約20%UP

以下基本機能動作確認済みです。

音量調節ボタン、バイブレーション、外&インカメラ、電源スイッチ、Wifi、指紋認証、通話、TrueTone

●商品状態●

※カバー写真がイメージ写真の場合もあります。詳しい商品状態は2枚目からの写真をご参照ください。

液晶面:目立つ傷はほぼなし

側面:軽度な傷、汚れあり

背面:目立つ傷はほぼなし

全体的にとても良好な中古端末です。

細かいところを添付写真までご確認ください。

端末をしっかり初期化(リセット)してから発送致します。

中古品のため、ご理解を頂いた上、ご入札のほどよろしくお願い致します。

● 付属品 ●

スマホケース(色柄は選べません)

液晶保護フィルム

●発送詳細●

ヤマト専用ボックス使用

商品をプチプチでしっかり梱包してから発送致します。

スピード発送を努めております。

●注意事項●

土、日、祝日も発送しております。

●返品規約●

当店の不備による動作不良について、受け取り評価前に限り返品をお受け致します。

●傷の記載について●

なるべく詳細に記載し、慎重に審査を行い出品しています。

ネット環境、人間による確認のため、完璧に記載できない事もありますが、ご了承ください。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

