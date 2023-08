Hermes エルメスのミドル丈コート

ベーシックなアイテムを多く手がけている、

メンズラインからのアイテムです。

雨の日でも気軽に羽織れそうな、

スウィングトップ、スポーツジャケット

着用感も見当たらない極美品

手に取っただけで分かる圧倒的な縫製の良さ、

生地の質感から高級感が伝わってくるアイテム。

シャリ感のある生地感で、とても風合いの良いファブリックが使用されております

ヴィンテージエルメスの殆どが女性向けアイテムですが、こちらは希少な紳士向けのコート

近年価格高騰の著しいヴィンテージエルメス

男性でもリラックスして着用可能な良サイズ

(男性M〜Lサイズ相当)

生地は、非常に目の細かいポリエステル100%

これからの梅雨の時期に活躍頂けそうです

製造国: フランス製

着丈 74.5cm

肩幅 49cm

身幅 57cm

袖丈 63cm

タグや全体の作りからの推測ですが、80年台から90年代頃のアイテムのような気が致します。

1点ものですので、是非お見逃しのないように、

本物志向の方、妥協したくない方におすすめ致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

