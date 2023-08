激安超安値 堂本剛　小喜利の私　グッズ　まとめ売り アイドル

堂本剛さんの小喜利の私のグッズのまとめ売りです。

①ストール(未使用)

②ふきん(未使用)

③ポーチ(未使用)

④きんちゃく(未使用)

⑤ミニクッション(未使用ですが汚れあり)

⑥わっぱ弁当箱(小物入れとして一時期使っていたので汚れや傷あり)

未使用のものもありますが、数回使用した物もある為出品の商品の状態をややキズや汚れありに設定してあります。

※購入してから長年保管していた為、未使用でも袋や商品に若干のキズや汚れがある場合があります。あくまでも中古品として考えて頂きご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いいたします。

※写真のグッズの下に引いている白いブランケットは付かないのでご注意下さい。

※ストールなどは折り畳んで発送致します。

※単品で購入するよりもまとめ買いの方がお得になっています。

単品で購入したい方はそれぞれ出品ページがありますのでご確認下さい。

また単品では出品していない商品もあるので、もし単品で購入したい方で単品ページがない場合はコメント下さい。

#ジャニーズ

#KinKi Kids

#堂本剛

#堂本光一

#グッズ

グッズ種類...その他

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

レッドベルベット「Red Room」グッズ