大割引 i5 【永久版Office2021】sz6 7世代 軽量 メモリ8 SSD512 ノートPC

|ブランド
|パナソニック
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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58分钟前
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日本未入荷 【永久版Office2021】sz6 i5 軽量 メモリ8 SSD512 7世代
ノートパソコン office搭載 CF-SZ6シリーズ CPU 第7世代 Core i5 2.6GHz Windows11 初期設定不要 12.1インチ FHD液晶 解像度1920 x 1200ドット ノートPC 日本語キーボード/Wi-Fi/HDMI 小型 軽量 学生向け 初心者向け ノートPC
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1☆Win11&Office2021搭載！軽量849g！大人気 第7世代 Core i5 2.6GHz
即配】Office2021搭載！超軽量849g！快速ノートPC Let's note CF-SZ6
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