Honnete

Cleric Collar Knitの7分袖ワンピース

オネット

リバティノースリーブワンピース

ポーランド製

綿 100%

約 身幅58 着丈95

写真⑦~⑩ 柄違いになります

着画イメージ参考に

後ろボタンで全開します

紐でウエスト絞ったりストーンと着ても可愛いです

タグは、外しましたが未使用になります

が神経質な方ではなくご理解ある方にお願い致しますm(_ _)m

25000円位したかと

Honneteオネットリバティノースリーブワンピースポーランド製綿 100%約 身幅58 着丈95写真⑦~⑩ 柄違いになります 着画イメージ参考に後ろボタンで全開します紐でウエスト絞ったりストーンと着ても可愛いですタグは、外しましたが未使用になりますが神経質な方ではなくご理解ある方にお願い致しますm(_ _)m25000円位したかと

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド オネット 商品の状態 新品、未使用

