購入の際は、出品者プロフィールや評価また

各説明欄を、お読み頂けると幸いです。

・【商品名】

海外セレブ着用で人気 !

:世界中のデスメタルバンドに影響を与えた

屍鬼"CANNIBAL CORPSE"長袖Tシャツ!

1992年リリースのアルバム

『Tomb of the Mutilated』

「殺鬼~トゥーム・オブ・ミューティレイテッド」の

ジャケットをプリント!

両袖にプリントされたバンド・ロゴ ロンT

バンドTシャツ 00s ビンテージTシャツ

【サイズ表記】平置き

M

【採寸(cm)約】誤差があります。

肩幅 52.5〜53 (実寸46cmで、ピッタリです)

身幅 47

着丈 70.5約

袖丈(脇〜袖)約55

袖丈(肩〜袖)約61

【ブランド】

ギルダン GILDAN

【年代】

2002

【生産国】

honduras

*古着(USED)ということをご理解の上ご購入よろしくお願い致します。

#古着 #ギルダン #GILDAN

#CANNIBALCORPSE #カンニバルコープス

#バンドTシャツ #バンT #Tシャツ

#ロンティー #ロンT #ロングTシャツ #シャツ

#ヴィンテージ #ビンテージ #VINTAGE #00s

関連↓

#Venom #Hellhammer #CelticFrost #Death #Sepultura #Slayer #MorbidAngel #Autopsy #Massacre #Suffocation #MalevolentCreation #Deicide #Obituary #Nile #Entombed #Dismember #NapalmDeath #Carcass #nirvana #Sodom #Vader #Slipknot #METALLICA #mayhem #darkthrne #Emperor #marduk

#ディムボルギル #cradleoffilth #MEGADETH #ANTHRAX #EXODUS #OVERKILL #SODOM #TESTAMENT #KREATOR #ジャスティンビーバー

#カニエウェスト #トラヴィススコット #DESTRUCTION #VENOM #Hellhammer #DEICIDE #NuclearAssault #Terrorizer

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

