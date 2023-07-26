【現品限り一斉値下げ！】 レイコップ 布団クリーナーレイコップPRO プロ RS3-100JP 掃除機

新品、未使用

シャーク shark cs401jnz



シャーク EVOPOWER EX 充電式ハンディクリーナー WV405J

使用する機会が無い為

ダイソン dyson V7 Trigger pro 分解洗浄済み21分54秒



RACTIVE Air ラクティブエア EC-AR7-N

RS3-100JP ホワイト

【美品】ケルヒャー SC JTK 20 スチームクリーナー



ロボット掃除機 DEEBOT N8 PRO+

定価、¥26950円

ロボット掃除機 4000Pa強力吸引 自動充電 Alexa対応 お掃除ロボット



未使用！Dyson Cyclone V10 Fluffy SV12FF LF



窓掃除ロボット HOBOT-388



Xiaomi Mi robot 真空掃除機ロボット第二代 モップ付き 値下がり

温風機能搭載モデル。約60c°の温風、 ドライエアブロー搭載。温風で、清潔なふとん環境へ。

☆ぐんぐん進むコードレス掃除機☆長時間稼働☆強⼒な吸引⼒でしっかり吸い込む♪



東芝コードレスクリーナー VC-NX1 プラストシルバー

収納台セット：本体＋収納台＋標準フィルター＋マイクロフィルター。

高圧洗浄機 K 5 プレミアム サイレント（東日本/50Hz地域用）



新品 未使用 アイリスオーヤマ コードレス サイクロン 掃除機 車内掃除 18

寝具の湿度を取り除き、 ダニが繁殖しにくい環境へ。ペットの毛もラクラク掃除！

ダイソン Dyson V7 Advanced SV37



13000Pa強力吸引ハンディクリーナー♪25分連続稼働 コードレス♪

「UV」＋「たたき」＋「吸引」で、99.9%除菌・ウイルス除去。

【ジャンク品】ルンバ i7 本体のみ



ECOVACS W1 PRO WINBOT 窓用ロボット掃除機

従来品と比べて、 約35%の軽量化を実現。最小・最軽量温風機能搭載モデル。

商品の情報 ブランド レイコップ 商品の状態 新品、未使用

新品、未使用使用する機会が無い為RS3-100JP ホワイト定価、¥26950円温風機能搭載モデル。約60c°の温風、 ドライエアブロー搭載。温風で、清潔なふとん環境へ。収納台セット：本体＋収納台＋標準フィルター＋マイクロフィルター。寝具の湿度を取り除き、 ダニが繁殖しにくい環境へ。ペットの毛もラクラク掃除！「UV」＋「たたき」＋「吸引」で、99.9%除菌・ウイルス除去。従来品と比べて、 約35%の軽量化を実現。最小・最軽量温風機能搭載モデル。

商品の情報 ブランド レイコップ 商品の状態 新品、未使用

ダイソン 2台 ジャンク品 掃除機値段交渉有‼️ケルヒャースチームクリーナーSC JTK 20ロボット掃除機 水拭きキット付 OKP K3 全自動掃除機 Alexa対応 薄型ファイテン ソラーチ ハンドストレッチャー