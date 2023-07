中古品になります。

動作確認済み。

簡易清掃済み。

目立ったキズや汚れはありませんが、使用に伴う小傷や汚れなどあるかと思います。

あくまでも中古品になりますので、ご理解の上ご購入下さい。

■商品詳細

●ヒーター&風乾燥の2way 乾燥

衣類に合わせて乾燥方式が選べる。熱に弱いデリケートな衣類の乾燥にはヒーターを使わない「風乾燥」

●仕上げコース

生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに

●ふんわりガード

乾燥終了後取り出すまで、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。(2時間)

■仕様

乾燥容量: 6kg

外形寸法(mm): 幅630 奥行516 高さ670

質量:約26kg

消費電力(W)(50/60Hz):強1,180 弱710

毛布乾燥:3kg以下

風乾燥:1kg以下

乾燥機能:エアハッチ、湿度センサー

省エネ機能:待機時消費電力ゼロ

お役立ち機能:これっきりボタン、クッション付きドラム、お掃除ラクラクフィルター、ふんわりガード、フィルター目づまりサイン

製造年:2018年

※商品の返品および交換は承っておりませんが、商品の欠陥や不良など当方原因による場合には商品到着後一週間以内に限りご対応させていただきます。

返品のご連絡は受け取り評価前にお願いいたします。

評価後のご返品に関しては、往復の送料、メルカリの販売手数料を差し引いた額でのご返金となります。

受け取りは商品到着後一週間以内にお願いします。

配送はヤマト家財便にて送料無料です。

北海道、九州の方は別途送料+2000円頂きますのでご購入の前にコメントをお願いします。沖縄及び離島への配送はしておりませんのでご了承ください。

168NHT

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

