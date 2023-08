他にも沢山キャップを出品しています

_ITEM___

【生産国】USA

【年代】1990

_ SIZE ___

サイズ:頭囲最大約62cm

ツバ長:約6.5cm

高さ:約12cm

ヒステリックグラマーのキャップです

_COMMENT___

ディズニー物でも人気あるエイリアンエンカウンターのキャップ。

パークゲストからの苦情により短命に終わったアトラクション物のオフィシャルキャップ。

Tシャツもレアですが、キャップはかなり希少です。

DISNEYロゴもキャラクターも入っておらずロックTのような雰囲気で良いです。

ヴィランズとかがお好き方にオススメです。

_COLOR___

ブラック

_CONDITION___

7/10

10 新品または未使用同等レベルです。

9 着用1回~数回程度の美品です。

8 使用感が少なく、キレイな状態です。

7 使用感はありますが状態は良いです。

6 まだまだお使いいただける並の状態です

商品の情報 ブランド ディズニーヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ディズニーヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

