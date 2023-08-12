100%正規品 40Vmax makitaマキタ　18V 充電式保冷温庫 50L その他

型番 : CW002G

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色:オリーブ

未使用品 スタンレー クラシック ランチボックス9.4ℓ テーブル付き

購入時期:2022年11月

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保証書 レシートなし

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⚠️バッテリー、充電器は別売です。

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⚠️一度車内で使用。

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中古品としてご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

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○能力：冷却時消費電力120W/加熱時消費電力85W

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○内容積：50L

YETI（イエティ）クーラーボックス タンドラ50

○冷却方式：コンプレッサ・冷媒ガス（R-134a 37g）圧縮方式

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○温蔵方式：ワイヤヒータ加熱方式

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○感電保護クラス：Class III

Neer グレイシャーズ クーラー ボックス 40QT 37.8L（グレー）

○断熱材（発泡ガス）：ポリウレタンフォーム（シクロペンタン）

HONDA ホンダ EX300 インバーター発電機

○電源：［リチウムイオンバッテリ］直流36V(40Vmax)※1/直流18V、［家庭用電源］AC100V 50/60Hz、［自動車シガーライターソケット］DC12-24V

（在銘）濃州住兼秀 腰鉈 鉈 山仕事 アウトドア

○USB電源端子：［出力電圧］直流5V、［出力電流］直流2.4A、［形状］USB Aタイプ

シマノ クーラーボックス30L NX-030V ICEBOX PRO

○寸法（長さ×幅×高さmm）：［本機寸法］867×465×476、［庫内寸法］500×320×320

Vixen コールマンHR8X42WP GREEN

○質量（kg）：27(BL4050F×2本装着時)

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○標準付属品：ACアダプタ・シガーソケット用コード

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

型番 : CW002G色:オリーブ購入時期:2022年11月保証書 レシートなし⚠️バッテリー、充電器は別売です。 ⚠️一度車内で使用。 中古品としてご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。○能力：冷却時消費電力120W/加熱時消費電力85W○内容積：50L○冷却方式：コンプレッサ・冷媒ガス（R-134a 37g）圧縮方式○温蔵方式：ワイヤヒータ加熱方式○感電保護クラス：Class III○断熱材（発泡ガス）：ポリウレタンフォーム（シクロペンタン）○電源：［リチウムイオンバッテリ］直流36V(40Vmax)※1/直流18V、［家庭用電源］AC100V 50/60Hz、［自動車シガーライターソケット］DC12-24V○USB電源端子：［出力電圧］直流5V、［出力電流］直流2.4A、［形状］USB Aタイプ○寸法（長さ×幅×高さmm）：［本機寸法］867×465×476、［庫内寸法］500×320×320○質量（kg）：27(BL4050F×2本装着時)○標準付属品：ACアダプタ・シガーソケット用コード

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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