☆ちーさま様 専用です☆

当方の商品は全て東京都公安委員会から古物商許可を得ている鑑定人、鑑定済み。

古物商、ヴィンテージショップからの購入の確実正規品です。

【商品の説明】

⚫︎商品名 : グッチ GUCCI GGプラス シェリーライン トートバッグ レザー PVC

⚫︎ブランド・メーカー:グッチ GUCCI

⚫︎シリアル番号:

⚫︎サイズ:当社寸法 若干の誤差はご了承ください。

・縦 約30cm

・横 上約40.5cm 下約35.5cm

・マチ 約11cm

・ショルダー 約56cm

⚫︎ A4サイズ:可

⚫︎カラー:ブラウン ベージュ

⚫︎素材:本革・PVC

⚫︎付属品:なし

ーーーーーーー

グッチ のGGプラス シェリーライン トートバッグ♪

長財布 財布 スマホ 手帳 ポーチ 500mlペットボトル A4書類等が入るちょうどいいサイズ感のバッグ です(*´꒳`*)

カジュアルからフォーマルな場面でお使い頂けます。

メンズからレディースまでオススメ。

ーーーーーーー

【状態ランク】

AB:やや使用感のあるUSED品(使用感のある商品、小・中の傷や汚れ等はあるが細かな点が気にならない方におすすめの商品)

⚫︎外観

破れ小あり

目立つ汚れや破れ等はございません。

⚫︎内観

シミ・内ポケット汚れあり

目立つ汚れや破れ等はございません。

※参考状態ランクは主観になります。詳細はプロフィールに記載しています。画像にてご判断の程よろしくお願いいたします。

【特記事項】

ヴィンテージ品・USED品になりますので、新品・未使用品ではございません。

ヴィンテージ品・USED品にご理解のない方のご購入はお控え下さい。

また、匂いに過敏な方もお控え下さい。

目立つ傷等は写真にてお載せしていますが些細な汚れや傷等ある場合がございます。

ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

ご不明な点ございましたらお気軽にお問い合わせください!

8-14757-0624

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

