新作 大人気 夏物 ホワイト 模様 韓国 半袖 ツートーン 黒色 白色 新作 ✨ ひざ丈ワンピース

【商品説明】

☆カラー: 白色/黒色

☆サイズ:M(他:S~XL)

※他サイズの寸法等はお気軽にコメントください。

着丈➡︎104cm 胸囲➡︎96cm

肩幅➡︎39cm 袖丈➡︎24cm

新品・未使用の商品となります。

今だけの期間限定販売!!

この機会にご購入ください♬.*゜

気になる商品がございましたらご質問ください。

注意事項

✓検品はしておりますが、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。

ご了承の程、宜しくお願いいたします。

✓お支払いから1週間以内に発送します。

✓取り置きはいたしかねます。

✓一点限りのですので、購入された方優先となります。

✓ペット飼育無し。喫煙無し。

☆☆気持ちい取引を心掛けます。☆☆

2ヶ月更新が無いものは在庫切れの可能性ございます。

事前にコメントでご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

