お得セット Brain PW-H8000 電子辞書 ホワイト 電子ブックリーダー

電子辞書
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SHARP シャープ
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2019年モデル
電子辞書 理化学 大学生向け［S09］韓国語追加
購入時は3万円ほどでした。
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表面に少しの汚れがあります。
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それ以外は傷や汚れはなく、綺麗です。
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本体とカバーのみです！
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程度A/美品 CASIO 電子辞書 高校生モデル XD-G4700 AZセット
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電子辞書SHARP シャープ2019年モデル購入時は3万円ほどでした。表面に少しの汚れがあります。それ以外は傷や汚れはなく、綺麗です。☆タブレットとして使用可能☆充電式☆タッチペン付き☆動作確認済み、不具合なし☆リセット済み本体とカバーのみです！#高校生モデル#シャープ #SHARP#電子辞書 #カラー電子辞書 #辞書#受験勉強 #入試#brain#SHARPカラー電子辞書Brain高校生モデルホワイト系PW_H8100