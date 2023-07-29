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お得セット Brain PW-H8000 電子辞書 ホワイト 電子ブックリーダー

商品の説明

電子辞書
Kindle Paperwhite (第11世代)
SHARP シャープ
CASIO XD-SR9850
2019年モデル
電子辞書　理化学　大学生向け［S09］韓国語追加
購入時は3万円ほどでした。
Brain PW-H8000 電子辞書 ホワイト

電子辞書 PW-SH5
表面に少しの汚れがあります。
SHARP Brain PW-A9200-B 多機能電子辞書
それ以外は傷や汚れはなく、綺麗です。
POCKETALK S Plus グローバル通信付き PTSPGW

SHARP 電子辞書 Brain PW-AA2-W ホワイト シャープ
☆タブレットとして使用可能
Kindle Oasis 色調調節ライト搭載 Wi-Fi 32GB
☆充電式
EX-word AZ-SR9850 学校パック　カバー付き
☆タッチペン付き
新品同様★ASIOカシオ電子辞書 エクスワード XD-Z4700 高校生モデル
☆動作確認済み、不具合なし
EX-word AZ-SV4750edu
☆リセット済み
電子辞書 CASIO XD-6860 EX-WORD XD-SG6860

Kindle 防水 Wi-fi 32GB
本体とカバーのみです！
ポケトーク S POCKETALK 翻訳機 ソースネクスト ゴールド Wi-Fi

程度A/美品 CASIO 電子辞書 高校生モデル XD-G4700 AZセット
#高校生モデル
【新品・未使用品】SHAPP電子辞書 Brain PW-H1-B
#シャープ #SHARP
ONYX BOOX Poke 3
#電子辞書 #カラー電子辞書 #辞書
カシオ　電子辞書　AZ-SV4750edu 学校パック
#受験勉強 #入試
CASIO 電子辞書　生活教養モデル　XD-SR6500 レッド
#brain
kindle paperwhite シグニチャーエディション　ワイヤレス充電機付
#SHARPカラー電子辞書Brain高校生モデルホワイト系PW_H8100

CASIO カシオ XDーSX4900 GN 高校生 英語強化モデル 電子辞書

商品の情報

ブランドシャープ
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品未開封　CASIO デジタル英会話学習機　ワインレッド色　取説類全て新品状態

kindle paperwhite 2022年版　8GB 広告あり

CASIO XD-SR9800WE

Likebook P78 Eink電子書籍リーダー　おまけで純正カバー付き
電子辞書SHARP シャープ2019年モデル購入時は3万円ほどでした。表面に少しの汚れがあります。それ以外は傷や汚れはなく、綺麗です。☆タブレットとして使用可能☆充電式☆タッチペン付き☆動作確認済み、不具合なし☆リセット済み本体とカバーのみです！#高校生モデル#シャープ #SHARP#電子辞書 #カラー電子辞書 #辞書#受験勉強 #入試#brain#SHARPカラー電子辞書Brain高校生モデルホワイト系PW_H8100

商品の情報

ブランドシャープ
商品の状態目立った傷や汚れなし

お得セット Brain PW-H8000 電子辞書 ホワイト 電子ブックリーダー

18分钟前

お得セット Brain PW-H8000 電子辞書 ホワイト 電子ブックリーダー

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
8
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62984b

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62984b
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